Полиция опровергла пытки задержанного Магомеда Магомедова

ГУ МВД Московской области назвало не соответствующими действительности сообщения о том, что сотрудники полиции пытали и изнасиловали уроженца Дагестана Магомеда Магомедова, задержанного в Подмосковье 20 января. Ведомство призвало не поддаваться на провокационные заявления и обращаться в пресс-службы за достоверной информацией.

По данным главка, господин Магомедов прошел медицинское освидетельствование. Врач заключил, что подозреваемый не подвергался изнасилованию. Проверка касательно применения против электрошокера против фигуранта продолжается, для этого назначена судмедэкспертиза. Самого господина Магомедова Видновский городской суд отправил под арест до 22 марта.

Магомеда Магомедова задержали по подозрению в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов. Как заявил подозреваемый, после того как его доставили в отделение полиции, трое полицейских начали бить его электрошокером, а также изнасиловали черенком швабры. 26 января глава Дагестана Сергей Меликов попросил главу МВД Владимира Колокольцева и председателя СКР Александра Бастрыкина взять дело о пытках господина Магомедова под личный контроль.

Никита Черненко