В Нижнем Новгороде наркодилера нашли по обращению курьера в полицию

В Нижнем Новгороде суд отправил под домашний арест обвиняемого в покушении на незаконное производство и сбыт наркотиков (ст. 228 УК РФ). 36-летнего обвиняемого полиции помог найти 19-летний курьер, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

В полиции отметили, что курьер доставлял посылку от улицы Пролетарской до Светлогорского переулка. Во время транспортировки из посылки выпал контейнер с подозрительным веществом. Курьер принес его в отделение МВД. Содержимое оказалось марихуаной.

Полицейские установили отправителя заказа и покупателей. При обыске у подозреваемого нашли 10 шкафов для культивирования растений, вещество растительного происхождения, семена каннабиса, упаковку и электронные весы. Продавец признал вину.

Владимир Зубарев