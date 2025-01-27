В Ижевске могут увеличиться интервалы движения «Пересветов» на маршруте №10д

Интервалы движения на маршруте №10д могут увеличиться из-за техобслуживания новых троллейбусов «Пересвет», которое позволяет определить «особенности их эксплуатации в зимний период». Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Соколов Фото: Дмитрий Соколов

Специалисты завода-изготовителя и производители оборудования проводят диагностику узлов и агрегатов, чтобы исключить возможные технические отказы.

Напомним, 19 единиц техники поступили в «ИжГЭТ» по нацпроекту «БКД» осенью 2024 года. Каждый из них обошелся муниципальному бюджету в 28 млн руб. «Пересвет» курсирует по самому длинному маршруту в городе, который соединяет ул. Берша и пос. Машиностроителей. Троллейбусы ходят в будни в часы пик, в выходные — полный день.

Транспорт произвели на заводе ООО «Бакулин Моторс Групп» во Владимире. Вместимость составляет 90 мест, троллейбусы оснащены аппарелью и системой кондиционирования.