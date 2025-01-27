Суд вынес приговор уфимцу за отказ служить в ВС РФ

Октябрьский райсуд Уфы оштрафовал на 50 тыс. руб. уфимца за уклонение от призыва на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК РФ), указывается в опубликованном на сайте суда приговоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, подсудимый встал на воинский учет в марте 2024 года. В мае он должен был явиться в комиссариат для призыва на воинскую службу. После неявки уфимца отдел полиции №8 составил в отношении уфимца протокол (ч. 1 ст. 21.5 КоАП РФ).

Подсудимый признал вину и раскаялся.

Венера Хисамова