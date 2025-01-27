Директор учреждения в Красных Баках пойдет под суд по делу о незаконных премиях

Директор учреждения культуры в Краснобаковском округе Нижегородской области пойдет под суд по обвинению в шести эпизодах превышения должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и двух эпизодах служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ), сообщили в региональном СУ СК.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», обвиняемую задержали в сентябре 2024 года. На тот момент ущерб бюджету от ее действий оценивали в 230 тыс. руб.

Сейчас сумма ущерба увеличилась до 600 тыс. руб. Как полагает следствие, с 2022 по 2023 год руководитель систематически инициировала начисление подчиненным премии в повышенном объеме без законных оснований. В дальнейшем сотрудники переводили эти деньги на банковский счет обвиняемой.

Кроме того, по фабуле дела, она трудоустроила двух знакомых на должности библиотекарей, которые фактически трудовые обязанности не исполняли. Однако зарплату и премии им начисляли по подложным документам.

Галина Шамберина