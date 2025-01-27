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В декабре из-за ДТП челябинские трамваи простояли на путях 4,5 суток

В декабре прошлого года в Челябинске трамваи простояли на линии в общей сложности 4,5 суток по причине аварий на путях. Об этом сообщает пресс-служба «ЧелябГЭТ».

За прошлый месяц в городе зафиксировано 47 ДТП, которые привели к сбоям в работе электротранспорта. Большинство из них произошло из-за столкновения автомобилей на путях — 26. Еще 21 происшествие зарегистрировано с участием трамваев. В пресс-службе «ЧелябГЭТа» напоминают, что ущерб от простоя выплачивает виновник ДТП в добровольном или принудительном порядке.

Виталина Ярховска

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