Сильные снегопады ожидаются на этой неделе в Удмуртии

На этой неделе в Удмуртии ожидаются сильные снегопады, переходящие в мокрый снег. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, сегодня, 27 января, вечером и ночью на дорогах установится снежный накат и ухудшится видимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Салтыковский, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Салтыковский, Коммерсантъ

Завтра утром, 28 января, и в течение дня интенсивность осадков уменьшится, ожидается морось и дождь. Минимальная температура до полудня поднимется до 0..+2°С, а днем достигнет до 2-3°С.

В среду и четверг, 29 И 30 января, осадки будут небольшими. Температура в среду составит -4..+1°С, в четверг ночью -2..-7°С (на северо-востоке — до -10°С), днем -1..-6°С.

В пятницу 31 января ожидается оттепель с мокрым снегом и дождем, а на дорогах сохранится гололедица. Ночью прогнозируются слабоотрицательные температуры воздуха, днем слабоположительные ( до +2°С). По предварительному прогнозу, оттепель сохранится и в выходные дни.