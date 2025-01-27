Суд признал законным обыск в доме бывшего главы Сочи Копайгородского

Мещанский суд Москвы признал законным обыск, проведенный после ареста бывшего главы курорта Алексея Копайгородского в двухэтажном доме в Сочи в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-мэра Ивана Миронова, обыск проходил в доме, подаренном экс-мэром фонду «Мир детства» до возбуждения уголовного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По словам адвоката, в этом доме сейчас проходят реабилитацию многодетные семьи, пострадавшие в зоне боевых действий. Господин Миронов отмечает, что юридически объект к семье Копайгородских с лета 2024 года не имеет отношения.

Ранее Московский горсуд отменил решение суда первой инстанции и обязал районный суд пересмотреть законность проведения следственных действий, в том числе в этом доме.

Адвокат супруги экс-главы Сочи Янины Копайгородской Елизавета Меткина сообщила изданию, что защита настаивает на незаконности проведения большей части следственных действий в рамках расследования уголовного дела. Защита отметила, что следствие заблокировало все счета госпожи Копайгородской, на которых было 100 млн руб., «но которые, как оказалось на самом деле, фактически принадлежат Альфа-банку, поскольку они были выделенным кредитом на развитие бизнеса Янины».

Госпожа Меткина отметила, что обслуживание кредита обходится ее подзащитной в 3 млн руб. в месяц. Кроме того, насчитывают проценты и штрафы. Арестованная гостиница в Санкт-Петербурге, которая принадлежит Янине Копайгородской, по словам ее адвоката, является предметом залога, на который банк «неминуемо получит все права требования».

Следствие считает, что в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу получил от сочинского предпринимателя взятку, которая состояла в оказании услуг имущественного характера на более 43 млн руб. и была сопряжена с вымогательством. В СКР говорили, что чиновник должен был взамен создать бизнесмену благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство.

Супругов задержали осенью 2024 года. В домах и офисах семьи в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре провели более 50 обысков. Там изъяли деньги, ценности, документы и другие предметы, имеющие доказательства.

Следственный департамент МВД России также вменяет семье бывшего мэра хищение принадлежащих курорту земельных участков. Бывший глава заключен под стражу, его супруге избрали наказание в виде домашнего ареста. По делу также арестовано имущество, недвижимость, банковские счета и другие активы, являющиеся гарантом погашения штрафа в случае вынесения в отношении супругов Копайгородских обвинительного приговора. Вину фигуранты дела отрицают.

Татьяна Ручкина