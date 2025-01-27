Самарская губдума повторно согласует кандидатуру Максима Ковалева на пост вице-губернатора

Депутаты Самарской губернской думы снова рассмотрят вопрос о согласовании кандидатуры Максима Ковалева на пост вице-губернатора региона. Этот вопрос включен в повестку заседания областного парламента, которое состоится во вторник, 28 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В первый раз Самарская губернская дума согласовала назначение Максима Ковалева на пост вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции региона 22 октября минувшего года. Его кандидатуру внес на рассмотрение областного парламента глава региона Вячеслав Федорищев.

Однако после этого профильный департамент был реорганизован в министерство по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области. В январе текущего года ведомство возглавил Ренат Валиуллин, в прошлом — заместитель руководителя указанной структуры.

При этом были сохранены полномочия Максима Ковалева в качестве вице-губернатора. В настоящее время он занимает пост с приставкой «врио».

До прихода в Самарскую область Максим Ковалев руководил отрядом Управления координации деятельности подразделений Росгвардии «Беркут-С» . В августе текущего года он был назначен первым заместителем губернатора и главой администрации губернатора Вологодской области.

На этом посту Максим Ковалев курировал общественную безопасность, охрану общественного порядка и координировал работу комитета гражданской защиты и социальной безопасности, а также мобилизационного управления. Однако в сентябре чиновник покинул пост.

Георгий Портнов