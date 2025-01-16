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В Самарской области назначен министр по борьбе с коррупцией

Ренат Валиуллин занял пост министра по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

До последнего времени вопросами правопорядка и борьбы с коррупцией в Самарской области занимался соответствующий департамент — орган исполнительной власти, подчиненный непосредственно главе региона. Он был создан в октябре 2012 года.

Структура отвечает за соблюдение гражданами, органами и организациями прав и обязанностей, а также курирует государственную политику в указанных сферах на территории Самарской области.

В итоге департамент был преобразован в региональное министерство. Ренат Валиуллин являлся заместителем руководителя указанного департамента.

Георгий Портнов

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