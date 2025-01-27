В США скончалась экс-советник Рейгана, которой Путин дал российское гражданство

В США на 95-м году жизни скончалась американский исследователь истории России, писательница, историк и общественный деятель Сюзанна Масси. Она известна тем, что сыграла важную роль в отношениях между Рональдом Рейганом и Советским Союзом в последние годы холодной войны. О кончине госпожи Масси 27 января «Ъ-СПб» сообщил петербургский ресторатор Леонид Гарбар. Писательница являлась крестной матерью его сына.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Википедия / Фото из архива Белого дома Фото: Википедия / Фото из архива Белого дома

С 1985 по 1997 год Сюзанна Масси работала научным сотрудником Гарвардского российского исследовательского центра (ныне Центр Дэвиса), а также входила в состав правления Международной лиги прав человека. В 1991 году она была назначена единственным мирянином в постоянном Епископально-православном координационном комитете, который проводил раз в два года дискуссии в России и США с иерархами церкви, включая Патриарха Алексия II. В 2011 году она приняла православие.

В декабре 2021 года по указу президента РФ Владимира Путина Сюзанна Масси получила российское гражданство. Писательница проживала в штате Мэн и регулярно бывала в России.

Андрей Цедрик