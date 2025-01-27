В Челябинскую область запретили ввозить 130 тонн овощей и фруктов

На пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области в прошедшие выходные пресечен ввоз 130 т овощей и фруктов, а также 225 тыс. саженцев роз и плодовых деревьев. Причинами стали неверные этикетки и отсутствие маркировки, сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Например, через пункт пропуска машина из Киргизии пыталась провезти в Екатеринбург 20,5 т сухофруктов и орехов. Также фура с 24,4 т риса следовала из Казахстана в Беларусь. Грузы не пропустили из-за противоречивой информации на этикетке и в перевозочных документах.

Также был запрещен ввоз 40 т груш и винограда, 20 т пакистанских мандаринов, 224,5 тыс. и 380 саженцев роз и плодовых культур соответственно. На этикетках с товаром не указали место происхождения. Маркировка вовсе отсутствовала на упаковках с 20 т репчатого лука, машину с которыми отправили обратно в Казахстан.

В отношении всех перевозчиков возбудили административные дела.

Ольга Воробьева