Уровень неодобрения политики президента Бразилии превысил уровень одобрения

Уровень неодобрения политики президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы впервые с момента его вступления в должность превысил уровень одобрения. Это следует из опроса Genial/Quaest, на данные которого ссылается агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Ueslei Marcelino / File Photo / Reuters Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Ueslei Marcelino / File Photo / Reuters

Согласно результатам опроса, доля респондентов, которые одобряют деятельность Лулы да Силвы на посту президента, снизилась с 52% в декабре прошлого года до 47% в январе текущего года. Это самый низкий показатель одобрения с момента вступления политика в должность президента Бразилии в январе 2023 года, отмечается в публикации Reuters.

Доля респондентов, которые не одобряют действия бразильского лидера, напротив, выросла с 47% в прошлом месяце до 49% в текущем.

Как пишет Reuters, в исследовании Genial/Quaest утверждается, что на результаты опроса могли повлиять экономические проблемы, с которыми столкнулось бразильское правительство. «Оценка состояния экономики за последний год остается негативной... в то время как количество тех, кто оценивает состояние экономики как позитивное, продолжает снижаться с октября»,— утверждается в публикации.

В опросе Quaest, который проводился по заказу Genial Investimentos в период с 23 по 26 января, приняли участие 4500 человек. Погрешность опроса оценивается в 1 п. п.

Анастасия Домбицкая