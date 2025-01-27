Гладков предложил отказывать в поступлении в вузы критикам спецоперации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил не допускать к учебе в государственных вузах и техникумах детей, которые совершают противоправные действия в отношении военнослужащих и в отношении действий государства в рамках специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Кому-то кажется, что это квест, а заканчивается все бедой,— заявил губернатор сегодня, 27 января, в ходе совещания с членами регионального правительства.— Тебе кажется, что ты играешь — написал нехорошие слова на церкви или высказался. А жизнь твоя изменилась, к сожалению, не в лучшую сторону».

Господин Гладков также отметил, что властям необходимо оценить, насколько государство должно поддерживать семьи, которые не могут воспитывать детей. По его мнению, в случае введения запрета на учебу в государственных учреждениях дети смогут обучаться в частных.

Свое предложение губернатор предложил обсудить с коллективами школ, родителями и прокуратурой. «Мы не хотим создавать прецедент или наносить ущерб развитию детей. Но ответственность должна быть у всех сторон»,— резюмировал он.

Сергей Толмачев, Воронеж