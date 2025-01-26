В Сочи после отмены концерта блогера Золо задержали 20 человек

Двадцать человек доставлены в отдел полиции во время беспорядков у одной из концертных площадок в центре Сочи, вызванных отменой выступления блогера, музыканта и тиктокера Ивана Золотого (Золо). Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По данным полиции, за час до начала мероприятия стало известно о его отмене из-за сообщения о минировании. После обследования заведения информация не подтвержидась.

Около 300 недовольных зрителей попытались силой попасть внутрь здания. На видео с места происшествия, которое публикуют паблики, видно, как подростки толпятся у входа, мусорят и громко кричат.

Аналогичная ситуация произошла позавчера в Севастополе, сообщают СМИ.

Лия Пацан