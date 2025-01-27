Возбуждено уголовное дело после смерти рабочего на руднике «Норникеля»

После смерти рабочего на руднике «Таймырский» (принадлежит ГМК «Норильский никель») в Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 217 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР региона.

Как установили правоохранители, около 5:26 по местному времени 26 января 27-летний горнорабочий очистного забоя проводил работы на подземном участке. На отметке 1,4 тыс. метров под поверхностью земли произошло отслоение горной массы.

В результате обрушения сотрудник погиб под завалами.

Александра Стрелкова