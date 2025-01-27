Размещение в Сочи и Геленджике на 20% дороже, чем в Крыму

По оценкам туроператоров, контрактные цены на отели в Крыму незначительно выше, чем в сезоне 2024 года. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), размещение в гостиницах полуострова на 20% дешевле, чем в Геленджике и Сочи, и на 10% дешевле, чем в Анапе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как отмечают туроператоры, с учетом того, что объекты размещения придерживаются динамического ценообразования, зимой есть возможность забронировать летний тур по наиболее привлекательной цене, сэкономив 15–20% от стоимости путевки. Для жителей полуострова и ЮФО могут действовать специальные предложения.

В целом, по данным АТОР, туристы уже бронируют туры в Крым на лето. В некоторые месяцы загрузка популярных отелей достигает 30%, что в два раза больше, чем годом ранее. При этом, отмечают эксперты, активное бронирование летнего отдыха на полуострове стартует в марте.

Туроператоры и отельеры ожидают успешный сезон по Крыму со значительным ростом турпотока. Ситуация с разливом мазута в Керченском проливе затронет полуостров в наименьшей степени, считают эксперты.

Вячеслав Рыжков