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Размещение в Сочи и Геленджике на 20% дороже, чем в Крыму

По оценкам туроператоров, контрактные цены на отели в Крыму незначительно выше, чем в сезоне 2024 года. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), размещение в гостиницах полуострова на 20% дешевле, чем в Геленджике и Сочи, и на 10% дешевле, чем в Анапе.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как отмечают туроператоры, с учетом того, что объекты размещения придерживаются динамического ценообразования, зимой есть возможность забронировать летний тур по наиболее привлекательной цене, сэкономив 15–20% от стоимости путевки. Для жителей полуострова и ЮФО могут действовать специальные предложения.

В целом, по данным АТОР, туристы уже бронируют туры в Крым на лето. В некоторые месяцы загрузка популярных отелей достигает 30%, что в два раза больше, чем годом ранее. При этом, отмечают эксперты, активное бронирование летнего отдыха на полуострове стартует в марте.

Туроператоры и отельеры ожидают успешный сезон по Крыму со значительным ростом турпотока. Ситуация с разливом мазута в Керченском проливе затронет полуостров в наименьшей степени, считают эксперты.

Вячеслав Рыжков

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