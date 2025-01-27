В Чувашии пенсионер потерял 600 тыс. руб. из-за телефонных мошенников

В Урмарском районе Чувашии 65-летний пенсионер лишился 600 тыс. руб. после разговора с телефонным мошенником. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии пенсионер потерял 600 тыс. руб. от телефонных мошенников

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Чувашии пенсионер потерял 600 тыс. руб. от телефонных мошенников

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии прокуратуры, в период с 14 по 15 февраля 2024 года пенсионеру на мобильный телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сказал, что на него оформлен кредит. Затем мошенник убедил пожилого мужчину перевести деньги на банковский счет, чтобы сохранить их, что он и сделал, переведя деньги общей суммой в 600 тыс. руб.

Полицейскими было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», а также установлена личность мошенника — им оказался 18-летний житель Новосибирска.

Прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании похищенных денежных средств. Решением суда требования прокуратуры были удовлетворены. В настоящее время также проверяется прямая причастность указанного лица к совершению преступления.

Артём Дергунов