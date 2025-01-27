В Магнитогорске сержанта отправили в колонию за самоволку и убийство

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал мобилизованного сержанта виновным в побеге из воинской части и убийстве. Ему назначили наказание в виде 13 лет и двух месяцев колонии строгого режима. Фигуранта также лишили звания младшего сержанта, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что 1 апреля 2023 года младший сержант захотел отдохнуть от службы и покинул воинскую часть в ДНР. До 18 августа следующего года он проживал в разных городах России, пока его не задержала полиция. Суд также выявил еще один преступный эпизод. Ночью 2 августа 2024 года в Магнитогорске сержант поссорился с товарищем во время распития алкоголя. Из-за этого он избил его кулаками и электрочайником, а после ударил ножом в грудь. Товарищ скончался на месте.

Кроме того, суд установил, что сержант не отбыл наказание в виде исправительных работ в течение десяти месяцев, назначенное ему за проникновение в чужой дом и повреждение имущества.

Подсудимый полностью признал вину в преступлениях и раскаялся. Ему также необходимо возместить моральный вред отцу и сестре погибшего в размере 1 млн руб. каждому.