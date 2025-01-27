Свыше 2,7 тысяч жителей Удмуртии получат юбилейные выплаты к 80-летию Победы

Более 2,7 тыс. жителей Удмуртии получат юбилейную выплату к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает пресс-служба СФР по республике, выплаты назначаются автоматически и будут доставлены в апреле — мае вместе с пенсией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Участники и инвалиды войны, вдовы и несовершеннолетние узники концлагерей получат по 80 тыс. руб. — в Удмуртии проживает более 370 таких человек. Труженики тыла получат по 55 тыс. руб. — их число превышает 2,4 тыс. человек. Юбилейная выплата добавляется к ежегодной, размер которой составляет 10 тыс. руб. для участников и инвалидов войны.