Четырех жителей Удмуртия будут судить по делу о мошенничестве и поджогу авто

Глазовский межрайонный прокурор утвердил обвинение по уголовному делу четырех жителей Удмуртии, обвиняемых в мошенничестве против 53 граждан и поджоге автомобиля (ст. 159, ст. 167 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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По версии следствия, подсудимые с мая 2018-го по июль 2023 года вводили в заблуждение покупателей автомобилей при заключении с ними кредитных договоров. Мошенники намеренно увеличивали оговоренную стоимость транспорта.

Кроме того, фигуранты предоставляли на подпись документы на «заведомо невыгодных условиях», в том числе расписки на заем средств без их выдачи, а также договора об услугах, которые не предоставлялись. Таким образом они похитили у жителей более 7 млн руб.

Двое из обвиняемых, помимо вышесказанного, в марте 2023-го закинул в автомобиль жительницы бутылку с горючей жидкостью за «оказанное ею противодействие в незаконном получении средств». Автомобиль пострадал от огня.

Во время предварительного расследования потерпевшим возместили свыше 2 млн руб. Уголовное дело направили в Глазовский райсуд.