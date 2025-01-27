Минфин РФ подал жалобу на решение о выплате 3 млн рублей подростку

Министерство финансов России подало жалобу на решение Кировского райсуда Уфы о выплате 3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда 17-летнему Константину Носыреву, сообщила «Ъ-Уфа» его юрист Айгуль Лексина. Дата суда в Верховном суде Башкирии еще не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре 2022 года Демский райсуд Уфы признал подростка, которому было 15 лет, виновным в попытке сбыта наркотиков в крупном размере и приговорил его к трем годам воспитательной колонии. Обвинительный приговор был вынесен несмотря на то, что подросток не достиг 16-летнего возраста привлечения к уголовной ответственности за это преступление. В марте 2023 года Верховный суд Башкирии оставил приговор юноше в силе, а в августе Шестой кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений. В январе 2024 года Демский районный суд вновь вынес подростку обвинительный приговор, который был отменен апелляционной инстанцией уже в начале апреля за отсутствием состава преступления. Судьи, вынесшие обвинительный приговор подростку, ушли в отставку.

Подавая иск за незаконное уголовное преследование и осуждение, Константин Носырев рассчитывал на компенсацию морального вреда в 100 млн руб. В декабре его иск был удовлетворен частично.

Венера Хисамова