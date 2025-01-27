Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минфин РФ подал жалобу на решение о выплате 3 млн рублей подростку

Министерство финансов России подало жалобу на решение Кировского райсуда Уфы о выплате 3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда 17-летнему Константину Носыреву, сообщила «Ъ-Уфа» его юрист Айгуль Лексина. Дата суда в Верховном суде Башкирии еще не назначена.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре 2022 года Демский райсуд Уфы признал подростка, которому было 15 лет, виновным в попытке сбыта наркотиков в крупном размере и приговорил его к трем годам воспитательной колонии. Обвинительный приговор был вынесен несмотря на то, что подросток не достиг 16-летнего возраста привлечения к уголовной ответственности за это преступление. В марте 2023 года Верховный суд Башкирии оставил приговор юноше в силе, а в августе Шестой кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений. В январе 2024 года Демский районный суд вновь вынес подростку обвинительный приговор, который был отменен апелляционной инстанцией уже в начале апреля за отсутствием состава преступления. Судьи, вынесшие обвинительный приговор подростку, ушли в отставку.

Подавая иск за незаконное уголовное преследование и осуждение, Константин Носырев рассчитывал на компенсацию морального вреда в 100 млн руб. В декабре его иск был удовлетворен частично.

Венера Хисамова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...