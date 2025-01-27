Завтра в Башкирии ожидается ледяной дождь, гололед и туман

В Башкирии завтра, 28 января, ожидается ледяной дождь, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике. На отдельных участках дорог прогнозируется ухудшение видимости до 500 м и менее.

По данным Башгидрометцентра, ветер будет южный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит -3°, 8°, в южных районах — до -13°, днем — -3°, +2°. Объявлено желтое метеопредупреждение из-за тумана.

Майя Иванова