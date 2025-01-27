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Житель Башкирии обвиняется в похищении человека, разбое и угоне автомобиля

Гафурийский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Гафурийского района, который обвиняется в похищении человека (ч. 1 ст. 126 УК РФ), разбое (ч. 1 (ст. 162 УК РФ), неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, фигурант уголовного дела во время службы в армии узнал о близких отношениях между его девушкой и другом. Позднее, во время разговора в автомобиле соперника обвиняемый, угрожая расправой, завладел его машиной, отвез его на окраину села Бурлы, избил и забрал автомобиль.

Обвиняемый признал вину.

Майя Иванова

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