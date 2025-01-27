Таможенники пресекли вывоз из Алтая 6,5 тонн нефрита на 60 млн рублей

Алтайские таможенники предотвратили незаконный вывоз из России 6,5 тонн нелегально добытого белого нефрита, сообщило Сибирское таможенное управление (СТУ). Стоимость партии превысила 60 млн руб.

По данным СТУ, группа иностранных граждан планировала вывезти нефрит в одну из стран ближнего зарубежья. Сообщается, что контрабандисты использовали подложные документы, содержащие недостоверные сведения о происхождении камней. В операции по пресечению вывоза ценных минералов приняло участие Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В отношении злоумышленников Алтайская таможня возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 млн руб.

Михаил Кичанов