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В Ярославле закроют городскую прокуратуру

Прокуратура Ярославля вошла в число упраздняемых в стране прокуратур, передает RTVI.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Соответствующий приказ подписал генпрокурор России Игорь Краснов. Как уточняет «Ъ», прокуратуры в региональных центрах будут упразднены в рамках «оптимизации штатного расписания». Их функции возьмут на себя вышестоящие региональные надзорные ведомства.

В число ликвидируемых также вошли Брянская, Калининградская, Кемеровская, Курская, Оренбургская и другие. По данным портала Yarnews, процесс ликвидации в Ярославле завершится в марте.

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