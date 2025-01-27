В Ярославле закроют городскую прокуратуру

Прокуратура Ярославля вошла в число упраздняемых в стране прокуратур, передает RTVI.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Соответствующий приказ подписал генпрокурор России Игорь Краснов. Как уточняет «Ъ», прокуратуры в региональных центрах будут упразднены в рамках «оптимизации штатного расписания». Их функции возьмут на себя вышестоящие региональные надзорные ведомства.

В число ликвидируемых также вошли Брянская, Калининградская, Кемеровская, Курская, Оренбургская и другие. По данным портала Yarnews, процесс ликвидации в Ярославле завершится в марте.