Персонал пищеблоков красноярских учреждений проверят после массовых отравлений

Правительство Красноярского края решило организовать одновременное медицинское обследование всех работников пищеблоков в государственных и муниципальных учреждениях на кишечные вирусы. Предполагается, что это снизит риск заболевания острыми кишечными инфекциями в школах, детских садах и санаториях.

О предстоящих мерах по повышению безопасности общественного питания в учреждениях председатель правительства Сергей Верещагин рассказал на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии региона. Оно состоялось 27 января.

«В учреждениях нужно усилить режим текущей дезинфекции с использованием специальных средств и бактерицидных установок. Также поручено проводить так называемые утренние фильтры для выявления лиц с признаками заболеваний, ужесточить контроль за приемом на работу персонала пищеблоков, имеющего сведения о прохождении медосмотра»,— говорится в сообщении официального портала края о других планируемых мерах.

Как писал «Ъ-Сибирь», в последнее время в Красноярском крае произошло несколько случаев массового заболевания острыми кишечными инфекциями. Например, в санатории «Сосновый бор» число пострадавших превысило 40 человек. По данным руководителя управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрия Горяева, причинами заболеваний стало «наличие источников инфекции среди персонала пищеблоков, а также занос инфекции в учреждения извне с последующим распространением».

Валерий Лавский