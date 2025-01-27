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«Ростех» поставит сверхпрочные стекла для поездов нижегородского метро

Научно-производственное предприятие «Технология» (Обнинск, входит в госкорпорацию «Ростех») поставит сверхпрочные стекла для поездов нижегородского метро. Как сообщила пресс-служба «Ростеха», новые стекла могут выдержать удар предмета весом 500 граммов на скорости до 180 км/ч.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Аналогичные стекла получат поезда метро в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Всего «Технология» до 2026 года поставит в эти города 650 сверхпрочных стекол для кабин машиниста. Новым остеклением будут укомплектованы 60 поездов.

Сверхпрочное стекло создается по технологии термоупрочненный триплекс, когда два силикатных стекла склеиваются полимерной пленкой.

Андрей Репин

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