СКР проверит водителя из Уфы по подозрению в противоправных действиях

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему результаты процессуальной проверки в отношении уфимского водителя, которого заподозрили в противоправных действиях, сообщила пресс-служба СКР.

Инцидент произошел 25 января. По информации СМИ, водитель автобуса №224 якобы отказался выпустить школьника, который не смог оплатить проезд из-за неисправности телефона, и угрожал ему проблемами с полицией. После того как за школьника вступилась пассажирка, водитель отказывался выпустить из автобуса и ее с ребенком.

Венера Хисамова