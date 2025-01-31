Гипотеза Варбурга

Профессор Отто Генрих Варбург из Дальхайма (Германия) опытным путем установил существование трех родов тканей (анатомических). Среди них — злокачественные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор Отто Генрих Варбург

Фото: Ullstein bild via Getty Images Профессор Отто Генрих Варбург

Фото: Ullstein bild via Getty Images

Одни, эмбриональные, в состоянии в сильной степени расщеплять сахар в молочную кислоту и сжигать его; другие, ткани взрослой особи, в состоянии делать это только в незначительной степени; наконец, третий род ткани, а именно ткани злокачественных образований, в состоянии сильно расщеплять, но не сжигать сахар.

Если части раковых образований держать в растворе сахара, причем удален кислород, то сахар расщепляется ими в молочную кислоту, раковая опухоль в 10 граммов в состоянии в течение дня превратить около 30 граммов сахара в такое же количество молочной кислоты.

Эмбриональные ткани тоже обладают этим свойством с той разницей, что у них наличие кислорода не является препятствием. Если эмбриональные ткани некоторое время держать без кислорода, то они химически превращаются в раковые ткани, то есть оказываются способны уже только расщеплять, но не сжигать сахар. В связи с этими фактами, установленными опытным путем, профессор Варбург построил свою новую теорию рака: недостаток кислорода (происходящий вследствие давлений, бактерий, склероза и т. п.) ведет к уничтожению клеток, могущих только сжигать, и оставляет в тканях клетки, могущие и расщеплять (эти два рода клеток предполагает Варбург); таким образом, в результате получаются в химическом отношении чисто раковые клетки.

О теории профессора Варбурга писали «Известия» в 1925 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев