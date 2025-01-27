Мастера цеха воензавода оштрафовали после ранения рабочих при взрыве

Искитимский райсуд Новосибирской области признал мастера цеха «Новосибирского завода искусственного волокна» Любовь Карасюк виновной в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.1 ст. 217 УК РФ). Об этом рассказал Telegram-канал судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По данным следствия, 17 ноября 2023 г. заливщик 4-го разряда АО «НЗИВ» при выполнении операции по извлечению взрывчатого вещества из артиллерийского снаряда допустил несоблюдение параметров технологического процесса. «С помощью инструментов — штыря из цветного металла и молотка, производил принудительное выталкивание — выбивал остатки взрывчатого вещества из корпуса артиллерийского снаряда, в результате чего, при механическом воздействии произошло воспламенение около 15-20 граммов взрывчатого вещества»,— говорится в сообщении.

От взрыва пострадали четыре человека. Одному из потерпевших был причинен тяжкий вред здоровью — ампутация левой кисти, ожог конъюнктивы и роговицы обоих глаз со значительным снижением остроты зрения, троим — легкий вред здоровью.

Любовь Карасюк вину полностью признала. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», весной 2014 года в цехе №8 НЗИВ произошел взвыв, в результате которого погибли трое рабочих. Расследование установило, что во время загрузки взрывчатых веществ произошел разряд статического электричества.

Михаил Кичанов