Сочи стал лидером в списке городов, где россияне хотят встретить старость

Почти четверть опрошенных россиян хотели бы встретить старость в Сочи. Курорт лидирует среди других городов страны с 23% голосов, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

На втором месте идет Анапа, которую выбрали 15% респондентов. Далее Москва с 11% голосов (столько же у Санкт-Петербурга). В целом порядка 40% опрошенных россиян рассказали, что хотели бы переехать в другой город, чтобы встретить там старость.

Краснодар также вошел в десятку городов, где россияне хотели бы встретить старость. Краевая столица разделила шестое место с Пятигорском — по 9% голосов.

Основную часть опрошенных привлекает к переезду в другой регион благоприятный климат — 63% голосов. Почти половина респондентов (49%) обращает внимание на красоту и благоустроенность города. Еще 45% проголосовавших назвали привлекательной расположенность города у моря.

Вячеслав Рыжков