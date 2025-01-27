В Оренбурге директор ООО скрыл от налогов 44 миллиона рублей

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники экономической безопасности пресекли противоправную деятельность директора коммерческой организации в Оренбурге, который скрывал от налогов деньги. Об этом сообщает УМВД России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что директором компании является 46-летний житель Новосергиевского района. Он с 2020 года по 2022 год скрыл от налогов 44 млн руб. «путем заключения фиктивных договоров и подделки бухгалтерских документов». Материалы проверки передали в следственные органы.

В СУ СК России по Оренбуржью сообщают, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Руководство коммерческой организации «организовало заключение фиктивных договоров на поставку дизельного топлива и оказание транспортных услуг». После этого подготовило бухгалтерские документы, свидетельствующие о якобы исполненных обязательствах по поставке дизельного топлива и оказанию транспортных услуг. Эти документы впоследствии были направлены в МИФНС России № 13 по Оренбургской области и послужили основанием для уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет РФ.

Руфия Кутляева