Стоимость недвижимости на Кубани выросла на 7%

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилой недвижимости в Краснодарском крае в декабре 2024 года составила 186,6 тыс. руб. Это на 7% больше, чем в аналогичные даты прошлого года, сообщает департамент аналитики федерального девелопера «Неометрия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба федерального девелопера «Неометрия» Фото: Пресс-служба федерального девелопера «Неометрия»

Директор департамента Ксения Рысенко отмечает, что кубанский рынок недвижимости демонстрирует устойчивый рост. Это связано с тем, что регион в последние годы становится все более привлекательным для покупателей из других уголков страны. У региональных клиентов особенно востребованы новостройки в Краснодаре, Сочи и Новороссийске.

Самое дорогое жилье в Сочи — в декабре квадратный метр стоил 525,7 тыс. руб. (с учетом сегментов бизнес и премиум). Четверть сделок в конце года на курорте совершили москвичи. На втором месте по активности — жители Краснодарского края с 18% сделок. Клиенты чаще всего покупают однокомнатные квартиры и студии — на них приходится 67 и 20% сделок соответственно. С двухкомнатными лотами совершено 10% сделок, с трехкомнатными — 3%.

В Краснодаре средняя стоимость одного квадратного метра жилья в конце 2024 года составила 158,7 тыс. руб. Каждая вторая сделка на рынке недвижимости была оформлена с однокомнатными квартирами, 27% пришлось на двухкомнатные лоты, 15% — на студии, еще 6% — на трехкомнатные квартиры. Больше всего недвижимость в столице региона покупали жители Краснодарского края (88% сделок). Остальные покупатели приехали из Томской и Тюменской областей, а также Санкт-Петербурга.

В Новороссийске за 2024 год стоимость квадратного метра выросла до 182,5 тыс. руб. Половину сделок в этом городе в декабре совершили с однокомнатными лотами, 33% покупателей выбрали двухкомнатные квартиры, 11% — студии, 6% — трехкомнатные лоты. В основном недвижимость в Новороссийске покупают жители Краснодарского края — 82%. Остальные 18% покупателей приезжают из Москвы, Татарстана, Коми, Ивановской, Новгородской и Челябинской областей — по 3% на каждый регион.

Татьяна Ручкина