С пляжей Крыма и Кубани убрали более 176 тыс. тонн мазутного песка

С начала работ после крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе с пляжей Крыма и Кубани убрали более 176 тыс. т загрязненного песка и грунта, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. По данным ведомства, в акватории Черного моря специалисты обследовали более 5,5 тыс. кв. км, обработали сорбентом свыше 50 тыс. кв. м.

В Крыму уже очистили 186 км береговой линии, в Севастополе обследуют 165 км побережья между поселками Ласпи и Андреевка. В Краснодарском крае вывезли более 175 тыс. т загрязненного песка и грунта, обследовав 265 км берега. «Всего с начала работ собрано более 176 тыс. тонн загрязненного песка и грунта»,— уточнили в МЧС РФ.

Разлив мазута в Керченском проливе произошел в середине декабря после крушения танкеров «Волгонефть-212», «Волгонефть-239». Президент России Владимир Путин назвал эту катастрофу одним из самых серьезных вызовов в области экологии, с которыми страна сталкивалась в последние годы.

Александр Дремлюгин, Симферополь