Челябинский контрактник получил условный срок за гибель пассажира

Челябинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего по контракту виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). За гибель пассажира в аварии местного жителя приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на тот же срок, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в августе прошлого года военный перевозил двух пассажиров по загородной дороге. Впереди идущая машина начала тормозить. Желая избежать аварии, контрактник резко свернул вправо, однако не рассчитал маневр. Автомобиль выехал в кювет и опрокинулся на крышу. В результате ДТП один из пассажиров погиб на месте. Суд пришел к выводу, что военнослужащий нарушил несколько правил дорожного движения. Фигурант возместил семье погибшего имущественный ущерб и моральный вред. Приговор вступил в законную силу.

Виталина Ярховска