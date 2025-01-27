Сотруднику колонии в Удмуртии вменяют пронос предметов заключенному за деньги

В Удмуртии завершили расследование уголовного дела сотрудника одной из колонии республики, обвиняемого в превышении должностных полномочий и мелком взяточничестве (ст. 286, ст. 291.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Следствие считает, что 26-летний обвиняемый незаконно проносил на территорию исправительного учреждения «электронные носители информации» одному из зэков. Это происходило в мае-июле 2023 года. Подсудимый, являясь должностным лицом, получал за пронос деньги.

Его деятельность пресекли сотрудники отдела собственной безопасности регионального УФСИН совместно со следователями СК. Дело на работника колонии передали прокурору для утверждения обвинения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.