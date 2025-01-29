Проверенный рок, танцы по Мандельштаму и пьесы о жизни немецкого принца

Февраль — месяц, когда артисты возобновляют гастроли с полной силой. И в этот раз в Воронеже несколько рокеров с проверенными хитами в разных аранжировках. Но ждать стоит не только их, будет и классическая, и поп-музыка в различных вариациях. После новогодних представлений к обычному режиму вернулись театры: государственные пока еще готовят премьеры, а частные площадки покажут новые спектакли, в том числе и танцевальные.



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Александр Глызин

Воронежский концертный зал // 1 февраля, 19:00

Заслуженный артист России Алексей Глызин посетит Воронеж в рамках большого тура. В программе прозвучат лучшие хиты исполнителя, среди которых «Ты не ангел», «Зимний сад», «Поздний вечер в Сорренто», «Письма издалека», «То ли воля, то ли не воля» и другие любимые поклонниками с детства композиции, обещают организаторы.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Симфонический «Сектор…»

Воронежский концертный зал // 5 февраля, 19:00

Песни культовой панк-группы, основанной Юрием Хоем в Воронеже, продолжают жить и после его гибели. Композиции «Сектора газа» не в первый раз прозвучат в исполнении симфонического оркестра — в таком виде они тоже успели полюбиться поклонникам. Дирижировать симфоническим оркестром Воронежского концертного зала будет Евгений Мингалев.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Иван Бессонов

Воронежская филармония // 5 февраля, 19:00

В Воронеж с сольным концертом приедет пианист Иван Бессонов — единственный российский музыкант, одержавший победу на «Классическом Евровидении». Лауреат Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова (Москва, 2022), обладатель Гран-при Международного юношеского конкурса имени Ф. Шопена (Санкт-Петербург, 2015), лауреат международных конкурсов, в том числе Международного конкурса им. А. Рубинштейна «Фортепианная миниатюра в русской музыке» (Санкт-Петербург, 2016), Grand Piano Competition (Москва, 2016 и 2018) — и это далеко не полный список его регалий. Музыкант дает сольные концерты в России и за рубежом, сотрудничает с ведущими дирижерами.

Фото: Никитинский театр

«Принц Гомбургский»

Никитинский театр // 11 и 12 февраля, 19:00, 22 февраля, 18:00

Номинант на «Золотую маску», приглашенный режиссер Елизавета Бондарь ставит в Никитинском театре пьесу Генриха фон Клейста «Принц Гомбургский». В основу сюжета драматург положил реальные исторические события, но со значительными изменениями. В пьесе принц Фридрих Гомбургский на службе Фридриха Вильгельма I Бранденбургского — мечтательный влюбленный юноша, который в сражении со шведами при Фербеллине должен был вступить в схватку только по сигналу, но, нарушив приказ, добился победы. Однако за нарушение дисциплины курфюрст приговаривает его к смерти. В реальности никакого приговора не было, но, говорят исследователи, достоверно показана жизнь бранденбургского двора накануне возвышения Пруссии.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Глеб Самойлов с симфоническим оркестром

МТС Live Холл // 15 февраля, 18:00

Глеб Самойлов приедет в Воронеж с беспроигрышным вариантом программы — «The Best» группы «Агата Кристи», созданной им вместе с братом Вадимом в конце прошлого столетия. На хитах рок-команды, не так давно отметившей 35-летие, выросло не одно поколение меломанов, и сегодня фанаты по-прежнему с удовольствием посещают живые концерты своих любимцев. Зрители услышат «бессмертную классику одной из самых легендарных и авторитетных рок-групп» в оркестровом прочтении — сопровождать выступление будет симфонический оркестр.

Фото: Диана Миндубаева, Коммерсантъ

Александр Розенбаум

МТС Live Холл // 19 февраля, 19:00

Александр Розенбаум — один из ярчайших представителей жанра авторской песни, пользующийся заслуженной популярностью и в России, и за ее пределами. Кто не слышал таких его хитов, «Вальс-бостон», «Ау», «Утиная охота», «Извозчик»? В своих стихотворениях и песнях автор поднимает вечные вопросы о добре и зле, о мире и войне, о любви к женщине и стране, в которой живет. С начала своей творческой карьеры он дал около 4000 концертов. «Посетив концерт Александра Розенбаума, вы сможете получить настоящее удовольствие от теплой, дружеской атмосферы в зале»,— обещают организаторы.

Фото: Арик Киланянц

«Рыцари Раисы»

Центр культуры и искусства «Прогресс» // 19 и 20 февраля, 19:00

Созданное весной 2024 года независимое творческое объединение любителей и практиков современной драматургии и актуального театра «Драмкружок» в конце прошлого года показало эскизы по пьесам начинающих воронежских драматургов. А сейчас дошло до полноценного спектакля по одному из эскизов. «Рыцарей Раисы» написала Анастасия Зуева на первом потоке школы «Драмкружка», а поставила режиссер и драматург из Екатеринбурга Светлана Баженова. Главная героиня пьесы Раиса — дворничиха «с потрясающим секретом, помогающим ей возноситься над бытовой реальностью и даже общаться с миром мертвых». Кто ее рыцари, авторы предлагают узнать на показе. В спектакле заняты актеры различных местных театров и проектов.

Фото: Воронежская филармония

Мировые рок-хиты

Воронежская филармония // 20 февраля, 19:00

Концертный репертуар воронежского Губернаторского эстрадно-духового оркестра весьма разнообразен и включает в себя не только лучшие образцы отечественной и зарубежной классики в переложении для духового оркестра, но и популярные танцевальные, эстрадные и джазовые произведения. В феврале оркестр представит в филармонии программу «Мировые рок-хиты». Посетителей ждут композиции из репертуара Deep Purple, Фредди Меркьюри, Валерия Кипелова, Николая Носкова, Гарика Сукачева, групп «Земляне» и «Парк Горького». Дирижер — Дмитрий Харьковский, солисты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов Светлана Шкарупина, Елена Старкова, Михаил Роднов.

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Гарик Сукачев

МТС Live Холл // 21 февраля, 19:00

Игорь (Гарик) Сукачев, или просто Гарик — поэт, музыкант, композитор, кинорежиссер, актер, театральный постановщик, основатель рок-групп «Бригада С» и «Неприкасаемые», каждый концерт которого превращается в мощное шоу. «Он нещадно обжигает огненным рыком гитарно-аккардионно драйва, искушает нестерпимо проникновенной поэзией, дурманит ощущением вновь пришедшей весны»,— говорят про его выступления организаторы. Обычно концерты Гарика включают хиты, такие как «Моя бабушка курит трубку», «Поворачивай к черту», «Ольга», «Напои меня водой», а иногда и новые песни.

Фото: Андрей Парфено

«Дано мне тело…»

Центр культуры и искусства «Прогресс» // 23 февраля, 18:00

Основатель и экс-худрук Камерного театра Михаил Бычков для «Прогресса» обновил спектакль, который в 2019 году поставил в театре на стихи Осипа Мандельштама. Тогда несколько хореографов представили небольшие зарисовки на различные стихотворения, а режиссер объединил их в единую концепцию. Сейчас «Прогресс» договорился с авторами хореографии о получении права на их исполнение в новой композиции. В отличие от спектакля Камерного театра теперь будет участвовать драматический артист и «будет звучать живое поэтическое слово». Кроме того, специально к премьере хореограф и танцор Камерного театра Ольга Рыжкова представит новую хореографическую миниатюру.

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Чайф

МТС Live Холл // 27 февраля, 19:00

Знаменитой свердловской рок-группе «Чайф» — 40. «Эта круглая цифра вмещает большую историю, победы и преодоления, много тысяч километров дорог, сотни песен и огромную любовь поклонников»,— говорится в аннотации к концерту, а значит, зрителей ждет своего рода юбилейный отчет с главными композициями за эти годы. «Группа умеет сделать так, чтобы даже случайный зритель, зашедший послушать три известные ему песни, ушел из зала в хорошем настроении»,— говорят о своих концертах сами музыканты «Чайфа».

Фото: Воронежский концертный зал

Белорусский музыкальный театр

Воронежский концертный зал // 27 и 28 февраля, 19:00

Белорусский государственный академический музыкальный театр уже бывал в Воронеже с гастролями и, в принципе, публика уже знает, что ждать от его спектаклей. На этот раз белорусы привезут две постановки: 27 февраля пройдет «Музыкальное шоу в стиле Сан-Ремо», где артисты исполнят хиты итальянской эстрады, а 28 февраля будет другая итальянская классика — комедия «Труффальдино из Бергамо».

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Billy’s Band

Garry Bar // 28 февраля, 19:59

Хотите ярко проводить зиму в компании коктейля из лунного света, вкусной еды и напитков и хорошего блюза? Это можно сделать на концерте петербургской группы Billy’s Band аккурат в последний день зимы. Billy`s Band не отличается веселыми песнями. В этом году группа выпустила новый альбом «В шляпе», и произошло это в «в сезон тоски по ушедшей нормальности»: «Поэтому все, что остается,— это оптимизм сквозь сжатые зубы». На новой пластинке не обошлось и без экспериментов, больше внимания уделено электрогитаре, а Билли Новик заходит на на территорию модного уже несколько лет рэпа. Концерт изначально планировалось провести 4 января, однако в итоге он перенесен на февраль.