Глава СКР запросил доклад по делу о нападении на кондуктора троллейбуса в Самаре
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах по факту «совершения хулиганства в отношении кондуктора общественного транспорта». Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Согласно информации ведомства, в интернете распространилось видео, на котором «зафиксирован момент нападения пассажира на кондуктора троллейбуса в Самаре». Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
Следственные органы СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Устанавливаются причины произошедшего и участники конфликта.
Ранее сообщалось, что следователи организовали доследственную проверку по факту противоправных действий гражданина в троллейбусе.