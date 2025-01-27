Глава СКР запросил доклад по делу о нападении на кондуктора троллейбуса в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах по факту «совершения хулиганства в отношении кондуктора общественного транспорта». Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно информации ведомства, в интернете распространилось видео, на котором «зафиксирован момент нападения пассажира на кондуктора троллейбуса в Самаре». Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Следственные органы СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Устанавливаются причины произошедшего и участники конфликта.

Ранее сообщалось, что следователи организовали доследственную проверку по факту противоправных действий гражданина в троллейбусе.

Руфия Кутляева