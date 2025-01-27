Имущество на 10 млрд принято в муниципальную собственность Набережных Челнов
За 2024 год мэрия Набережных Челнов приняла из собственности Татарстана, а также в результате безвозмездной передачи от сторонних организаций в муниципальную собственность имущество на 10,6 млрд руб. Всего же стоимость муниципального имущества Челнов составляет 53 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В список принятого имущества входит:
• объездная дорога под мостом через реку Мелекеска;
• магистральная улица в продолжение проспекта Московский до улицы Хади Такташа;
• мостовой переход через реку Челна;
• физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр спорта „ФИЗРА“».
Также к списку объектов относятся благоустройство набережной Фикрята Табеева, капремонт шести зданий школ под номерами 43, 44, 48, 49, 52, 56, детского сада № 82, лицея-интерната № 84 им. Гали Акыша, Дома дружбы народов «Родник». Капитальный ремонт пищеблоков школ № 3, 5, 12, 23, 48, 78. Капремонт инженерной инфраструктуры к жилым домам. Кроме того, принято 46 автобусов марки «НЕФАЗ» и 6 автобусов под маркой Atlant.
Также в реестре муниципальной собственности города числятся 279 муниципальных учреждений, из них:
• 131 дошкольное образовательное учреждение;
• 85 образовательных учреждений;
• 24 учреждения культуры;
• 17 учреждений спорта;
• 9 учреждений молодежи;
• 13 иных учреждений.