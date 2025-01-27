Монтажник на нефтяном месторождении в Удмуртии сломал ребра при падении с высоты

Монтажник строительной организации получил тяжелые травмы во время демонтажа крыши резервуара на Гремихинском нефтяном местрождении в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции республики (ГИТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

67-летний работник ООО «ОрбисГрупп» упал с трехметровой высоты. Работника госпитализировали. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом ребер с повреждением легкого. ГИТ начал расследование несчастного случая.