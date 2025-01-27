«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На российском рынке сложилась непростая ситуация, хотя в последнее время он показал устойчивость. Есть и определенные геополитические надежды, и устойчивость в наших наиболее ликвидных бумагах, есть интересные истории и хорошее движение во втором эшелоне. Как все это влияет на отечественный фондовый рынок? В каком он сейчас состоянии? Что происходит с отдельными активами? Эти темы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил со стратегом финансовой компании «Арикапитал» и доцентом Финансового университета при правительстве Российской Федерации Сергеем Суверовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Сейчас российский рынок живет геополитическими надеждами, но в целом есть определенная устойчивость в наших наиболее ликвидных бумагах. Что вы в целом думаете о сложившейся ситуации на площадках?

Сергей Суверов: Рынок сильно вырос в конце декабря. После того, как Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 21%, неплохо начался и текущий год. Сейчас ситуация стабилизировалась, и все ждут геополитических новостей. Но есть и негативные факторы, в частности, замедление российской экономики, которое отразится на прибылях корпораций. Но буквально сейчас проходит pre-IPO достаточно интересной компании «Экзалтер». Она входит в тройку лидеров мобильного маркетинга. Стоит отметить, что среди ее B2B-клиентов «Яндекс», «Мегамаркет», «Магнит», «Вкусвилл» и многие другие крупные компании. Сделка состоится в формате cash-in, деньги пойдут на развитие собственной технологической платформы, благодаря которой компания «Экзалтер» имеет очень амбициозные цели на предстоящие годы. Так среднегодовой темп роста выручки до 2029 года составит примерно 40%, в том числе благодаря собственной рекламной платформе.

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