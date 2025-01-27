В Сочи списали больше всего в крае пеней по газу

Сочи стал лидером среди городов Краснодарского края по сумме списанных пеней за оплату газа. На курорте погасили более 2 млн руб., передает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего более 20 тыс. жителей Кубани воспользовались возможностью списать пени во время специальной акции. Для этого необходимо было полностью оплатить газ и предоставить адрес электронной почты. Потребители погасили долги за газ в размере порядка 107 млн руб. Автоматически в крае списали более 13 млн руб. пеней, больше всего — в Сочи.

«Напоминаем, что начислений пени возможно избежать при своевременной оплате газа, то есть со дня передачи показаний, но не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Просрочка оплаты газа более 30 дней влечет начисление пени»,— рассказали в пресс-службе.

Вячеслав Рыжков