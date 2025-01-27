Проживавшего в Удмуртии иностранца выдворят из РФ из-за подложных документов
В Удмуртии задержали гражданина Узбекистана, который нелегально проживал в России. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, для этого он воспользовался подложными документами.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
Срок регистрации мигранта истек и он должен был покинуть Россию. Задержанный передал свой паспорт знакомому в Москве, который поставил в паспорте необходимые штампы и изготовил миграционную карту.
За приобретение, хранение и использование заведомо поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Суд принял решение выдворить мигранта из страны. Сейчас он находится в Центре временного содержания для иностранцев в Ижевске.