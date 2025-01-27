В Челябинске суд рассмотрит иск фонда защиты дольщиков к московской компании

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству исковое заявление регионального Фонда защиты прав дольщиков к «ВТК» о взыскании 149,2 млн руб. с ООО «ВТК» (Москва), которая достраивала один из проблемных объектов в челябинском микрорайоне Чурилово. Предварительное судебное заседание назначено на 13 марта. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Кроме того, суд рассмотрел ходатайство истца о принятии обеспечительных мер. Фонд просил арестовать средства на расчетных счетах ответчика, его движимое и недвижимое имущество на сумму исковых требований. Суд в принятии обеспечительных мер отказал, указав на то, что истец не доказал наличие у ответчика намерений уклониться от исполнения решения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Фонд защиты прав дольщиков Челябинской области направил иск к ВТК в декабре 2024 года. Истец просит взыскать неустойку по договору на завершение строительства одного из проблемных объектов в жилом комплексе «Чурилово Lake-City» обанкротившегося застройщика «Речелстрой». Стоимость контракта составила 358,4 млн руб.