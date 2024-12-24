Неустойку ищут в суде

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление регионального Фонда защиты прав дольщиков к московской компании «ВТК» о взыскании почти 150 млн руб. Истец требует неустойку по контракту на достройку многоэтажного дома в челябинском микрорайоне Чурилово, сроки исполнения которого были нарушены. Объект официально ввели в эксплуатацию в январе 2024 года с большим количеством недоделок. По данным дольщиков, часть из них до сих пор не получили квартиры.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дольщики заявляют, что ООО «ВТК» сдало проблемный дом в «Чурилово Lake-City» с многочисленными нарушениями

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Дольщики заявляют, что ООО «ВТК» сдало проблемный дом в «Чурилово Lake-City» с многочисленными нарушениями

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фонд «Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области» (учредитель — министерство строительства и инфраструктуры региона) направил в арбитражный суд региона иск о взыскании 149,2 млн руб. с ООО «ВТК» (Москва). Пока заявление оставлено без движения до 20 января 2025 года. Определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, фонд просит взыскать неустойку по договору с компанией от 30 августа 2022 года на выполнение работ по завершению одного из недостроенных многоквартирных домов в микрорайоне Чурилово Тракторозаводского района Челябинска.

Одновременно с иском фонд направил в суд ходатайство о принятии обеспечительных мер, которое будет рассмотрено в случае принятия заявления к производству. Истец должен предоставить доказательства соблюдения мер по досудебному урегулированию спора.

Московская компания получила контракт на объект по итогам конкурса. Начальная цена закупки составляла 358,4 млн руб. Компания «ВТК» предложила выполнить работы за 354,5 млн руб. Подрядчик должен был достроить 10-этажный дом (строительный номер 3.18) на 245 квартир в жилом комплексе «Чурилово Lake-City» обанкротившегося застройщика «Речелстрой» в течение 12 месяцев с даты заключения контракта.

В июне 2023 года стройплощадку посетили сотрудники прокуратуры Челябинской области, обратившие внимание на «недопустимость переноса сроков сдачи» объекта.

Руководство Фонда защиты прав дольщиков по итогам проверки получило представление надзорного ведомства. Тогда дольщики жаловались на слишком медленные темпы строительства и беспокоились, что дом не завершат в срок.

На официальном сайте Фонда защиты прав дольщиков Челябинской области опубликовано разрешение на ввод дома в эксплуатацию от 31 января 2024 года. По данным дольщиков, объект был сдан с большой долей незавершенных работ. В июле этого года на одном из местных телеканалов вышел сюжет о том, что многим собственникам до сих пор не передали квартиры.

Одна из дольщиц Евгения Михалева рассказала “Ъ-Южный Урал”, что часть собственников до сих пор не приняли квартиры из-за многочисленных недоделок, но есть те, кто уже переехал и живет в доме. При этом, по словам челябинки, в одном из подъездов отсутствует отделка, в другом не запущен лифт из-за несоответствия техническим требованиям, не завершено благоустройство придомовой территории, также в подъездах не предусмотрено освещение, и жильцы сами проводят провода с лампочками.

Дольщики не понимают, как дом получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Согласно сведениям Единой информационной системы в сфере закупок, срок исполнения контракта на достройку объекта несколько раз переносился, и сейчас там указана дата 31 марта 2024 года, но закупка все еще находится в статусе «исполнение». Цена договора выросла до 395,8 млн руб.

В министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области обещали предоставить “Ъ-Южный Урал” комментарий по поводу иска и спорного контракта, но на момент подготовки материала ответ не получен.

Компания «ВТК» на запрос “Ъ-Южный Урал” также не ответила.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «ВТК» было зарегистрировано в 2005 году в Москве. Основной вид деятельности — разборка и снос зданий. Владелец и генеральный директор — Эдуард Безменов. У компании имеется филиал в Челябинске. В 2023 году выручка ВТК превысила 2,6 млрд руб. (739,5 млн руб. в 2022 году), чистая прибыль — 4,2 млн (3,6 млн), чистые активы — 41 млн (36,7 млн).

Жилой комплекс «Чурилово Lake-City» начинала возводить компания «Речелстрой» в 2014 году, но в 2015 году все работы остановилось. В 2018 году арбитражный суд региона признал застройщика банкротом. Владельца «Речелстроя», бывшего депутата гордумы Андрея Пязока и экс-директора компании Сергея Вегельмана дважды судили за обман 1,5 тыс. дольщиков. В первый раз в 2021 году Центральный районный суд Челябинска признал фигурантов виновными по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ («Привлечение средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве») и приговорил к двум и полутора годам колонии-поселения соответственно. Тогда ущерб дольщикам оценивался в 617 млн руб. В феврале 2022 года Челябинский областной суд отменил приговор и отправил дело на повторное расследование в следственные органы. В результате в начале 2023 году Андрею Пязоку и Сергею Вигельману предъявило обвинение ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По новой версии следствия, фигуранты похитили у дольщиков более 2 млрд руб. В сентябре этого года, по данным Ura.ru, Центральный районный суд признал сообщников виновными, но освободил от наказания в связи с истечением сроков давности.

Юлия Гарипова