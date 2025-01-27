В Ярославле возбуждено дело из-за ложного сообщения о минировании школы

В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения подростка об опасном предмете в здании школы. Об этом сообщили в областном УМВД.

Сотрудники ПДН установили, что 15-летний школьник взял телефон своего одноклассника, позвонил с него по номеру «112» и сообщил о якобы существующей опасности, угрожающей посетителям учебного заведения. Сделано это было «в шутку», отметили в МВД.

Прибывшие в школу правоохранительные органы странных предметов не нашли. В итоге было возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Алла Чижова