Житель Оренбуржья представлен к награде «Герой России» за освобождение села в ДНР
Житель Оренбургской области Олег Щекочихин удостоился награды «Герой России». Об этом сообщает региональное правительство.
Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ
Олег Щекочихин представлен к награде за мужество и героизм при освобождении села Петровка в ДНР. Штурмовой отряд 15-й мотострелковой бригады под его руководством справился с задачей за несколько часов.
Олег Щекочихин родился в селе Березовка в Сорочинске. Затем он переехал с семьей в Тоцкий район, где служил его отец.
После этого Олег Щекочихин окончил школу с отличием и поступил в Казанское танковое училище. Он находится на передовой с начала СВО.