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Житель Оренбуржья представлен к награде «Герой России» за освобождение села в ДНР

Житель Оренбургской области Олег Щекочихин удостоился награды «Герой России». Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Олег Щекочихин представлен к награде за мужество и героизм при освобождении села Петровка в ДНР. Штурмовой отряд 15-й мотострелковой бригады под его руководством справился с задачей за несколько часов.

Олег Щекочихин родился в селе Березовка в Сорочинске. Затем он переехал с семьей в Тоцкий район, где служил его отец.

После этого Олег Щекочихин окончил школу с отличием и поступил в Казанское танковое училище. Он находится на передовой с начала СВО.

Георгий Портнов

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