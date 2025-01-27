Житель Оренбуржья представлен к награде «Герой России» за освобождение села в ДНР

Житель Оренбургской области Олег Щекочихин удостоился награды «Герой России». Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Олег Щекочихин представлен к награде за мужество и героизм при освобождении села Петровка в ДНР. Штурмовой отряд 15-й мотострелковой бригады под его руководством справился с задачей за несколько часов.

Олег Щекочихин родился в селе Березовка в Сорочинске. Затем он переехал с семьей в Тоцкий район, где служил его отец.

После этого Олег Щекочихин окончил школу с отличием и поступил в Казанское танковое училище. Он находится на передовой с начала СВО.

Георгий Портнов