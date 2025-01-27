Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Флюр Асадуллин уходит с должности представителя Башкирии в торгпредстве в КНР

Флюр Асадуллин покидает должность представителя Башкирии при Торговом представительстве РФ в КНР. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил сам господин Асадуллин.

Представитель Башкирии при Торговом представительстве России в КНР Флюр Асадуллин

Представитель Башкирии при Торговом представительстве России в КНР Флюр Асадуллин

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Представитель Башкирии при Торговом представительстве России в КНР Флюр Асадуллин

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Новое место работы собеседник не назвал, отметив, что его кандидатура находится на согласовании.

Кто заменит Флюра Асадуллина в должности — пока неизвестно.

Экс-уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин был назначен представителем республики при торгпредстве России в КНР в декабре 2022 года. В декабре 2023 года глава Башкирии Радий Хабиров продлил его полномочия на три года.

Булат Баширов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...