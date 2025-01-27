Флюр Асадуллин уходит с должности представителя Башкирии в торгпредстве в КНР

Флюр Асадуллин покидает должность представителя Башкирии при Торговом представительстве РФ в КНР. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил сам господин Асадуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель Башкирии при Торговом представительстве России в КНР Флюр Асадуллин

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Представитель Башкирии при Торговом представительстве России в КНР Флюр Асадуллин

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Новое место работы собеседник не назвал, отметив, что его кандидатура находится на согласовании.

Кто заменит Флюра Асадуллина в должности — пока неизвестно.

Экс-уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин был назначен представителем республики при торгпредстве России в КНР в декабре 2022 года. В декабре 2023 года глава Башкирии Радий Хабиров продлил его полномочия на три года.

Булат Баширов