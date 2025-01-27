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Пассажир рейса Сочи — Стамбул пытался незаконно вывезти 18 тысяч евро

В аэропорту Сочи остановили пассажира рейса Сочи — Стамбул, который пытался нелегально вывезти 18 тыс. евро. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

В ходе контроля ручной клади и багажа пассажиров, вылетающих в Турцию, инспекторы Краснодарской таможни остановили пассажира, который выбрал «зеленый коридор». При устном опросе ростовчанин признался, что перевозит наличные в иностранной валюте. В результате осмотра его рюкзака специалисты обнаружили 18 тыс. евро, что эквивалентно примерно 1,9 млн руб. или 18,7 тыс. долларов США.

Задержанный житель Ростовской области заявил, что ранее не сталкивался с правилами перемещения денежных средств в таких объемах. По действующим нормам, без письменного декларирования можно провозить только 10 тыс. долларов.

Не задекларированные 8,7 тыс. долларов изъяли. Оставшуюся сумму вернули владельцу. В отношении пассажира возбудили дело по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование физическими лицами наличных денежных средств).

«Ъ-Сочи» писал, что летевший в Узбекистан пассажир пытался провезти через границу 19,9 тыс. долларов США, а также 40 тыс. руб. Валюту, не превышающую установленную норму, вернули пассажиру.

Мария Удовик

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